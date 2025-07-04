Сергей Афанасьев покидает пост замгубернатора ХМАО

Должности заместителя губернатора и директора департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) покидает Сергей Афанасьев. 4 июня станет последним его рабочим днем на этих постах, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Афанасьев

Фото: telegram-канал Сергея Афанасьева Сергей Афанасьев

Фото: telegram-канал Сергея Афанасьева

Он поблагодарил предпринимателей, коллег и главу региона за совместную работу. «Благодарю губернатора Руслана Николаевича Кухарука за доверие и возможность быть частью команды, которая делает Югру сильнее. Я приобрел ценнейший опыт, который, без сомнения, пригодится мне в дальнейшем»,— сказал господин Афанасьев.

Сергей Афанасьев с 2014 года работал в Фонде развития Югры, в 2021-2023 годах был его генеральным директором. В июне 2023 года стал директором департамента экономического развития региона, а в октябре 2024 года был назначен на должность заместителя губернатора ХМАО. Две должности он до момента отставки совмещал.

Ирина Пичурина