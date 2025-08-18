Замгубернатора ХМАО Уткин уволился из правительства Югры в связи с переездом

Заместитель главы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Анатолий Уткин написал заявление об уходе с должности по собственному желанию в связи с «переездом в другой регион», сообщил губернатор Руслан Кухарук в своем Telegram-канале. «Анатолий Валерьевич внес значительный вклад в развитие нашего региона. Его профессионализм, ответственность и преданность делу снискали заслуженное уважение среди коллег и жителей округа»,— написал он. Глава ХМАО вручил господину Уткину премию «За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие Югры» и пожелал успехов на новом месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук (слева) и Анатолий Уткин (справа)

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Руслан Кухарук (слева) и Анатолий Уткин (справа)

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Анатолий Уткин работал заместителем губернатора — руководителем аппарата главы и правительства ХМАО с 2019 года, когда регион возглавляла Наталья Комарова. После избрания губернатором экс-мэра Тюмени Руслана Кухарука в 2024 году господин Уткин сохранил кураторство над департаментом административного обеспечения в обновленном составе правительства, однако вместо контроля над работой аппарата губернатора и правительства он получил в ведение департамент по управлению государственным имуществом. Отвечать за деятельность аппарата главы и правительства Югры стала заместитель губернатора ХМАО и бывшая вице-мэр Тюмени Ирина Чудова.

Ранее, с 1994 года, Анатолий Уткин служил в органах внутренних дел, с 2005 года работал в управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, ХМАО и Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО): прошел путь от сотрудника до заместителя руководителя ведомства — главного государственного регистратора. В октябре 2012 года был назначен главой управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ХМАО, в декабре — директором департамента по управлению государственным имуществом Югры.

Василий Алексеев