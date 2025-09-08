На долю Кубани летом пришлась пятая часть от всех бронирований отелей в России

По данным Российского союза туриндустрии, в июне—августе 2025 года количество бронирований отелей в России увеличилось на 3,9%, однако рост числа реализованных номеро-ночей оказался значительно скромнее — лишь 1,1%. Президент РСТ Илья Уманский отметил, что после нескольких лет активного роста внутреннего туризма отрасль столкнулась с коррекцией спроса: годом ранее показатель увеличивался на 15,3%.

Наибольшая доля бронирований пришлась на Краснодарский край (20,3%), Москву (17,1%) и Санкт-Петербург (13,7%). Доля Крыма составила 4,7%, Московской области — 2,9%, Татарстана — 2,7%. При этом именно в Краснодарском крае зафиксировано общее снижение: бронирования сократились на 1,6%, а число проданных номеро-ночей — на 11,8%. В Анапе падение оказалось наиболее заметным — 30 и 65% соответственно.

В числе регионов — лидеров по росту оказались Крым (34%), куда частично перераспределился туристический поток с Кубани, Тамбовская область (18,3%) и Камчатский край (17,6%).

Среди факторов снижения спроса Уманский назвал укрепление рубля, сделавшее зарубежные поездки более доступными, высокую инфляцию, повлиявшую как на покупательскую способность, так и на себестоимость гостиничных услуг, а также аномально холодное лето. Средняя цена номера в высокий сезон составила 10,1 тыс. руб., прибавив 7,1% год к году. Однако по сравнению с началом сезона, когда стоимость достигала 12 тыс. руб., итоговое снижение составило почти 20%.

В целом по итогам восьми месяцев 2025 года бронирования выросли на 6,3%, а реализованные номеро-ночи — на 3,9%. Однако прогноз на осенний период подтверждает замедление: бронирования увеличиваются лишь на 0,4%, тогда как объем номеро-ночей снижается на 1,4%.

Вячеслав Рыжков