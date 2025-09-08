Мантуров: решения о привлечении Китая к добыче редкоземельных металлов пока нет

Разговоры о привлечении китайских партнеров к добыче редкоземельных металлов (РЗМ) в России ведутся, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров.

«Окончательных решений не принято, но мы знаем, кто может быть партнером»,— сказал он (цитата по ТАСС). По словам вице-премьера, разговоры о привлечении Китая ведутся уже «определенное время». Господин Мантуров уточнил, что речь идет о передовых технологиях извлечения оксидов редкоземельных металлов. Такие сегодня есть у Китая и США.

3 сентября Денис Мантуров рассуждал в интервью ТАСС о разработке месторождений РЗМ с участием США. «Я думаю, что вы слышали в том числе и комментарии нашего президента относительно возможного сотрудничества»,— говорил вице-премьер.

В прошлом году Владимир Путин попросил господина Мантурова «внимательно посмотреть» на редкоземельные металлы, подчеркивая, что это «стратегически важный ресурс», в котором нуждается государство. В феврале 2025 года президент провел совещание по теме РЗМ. Владимир Путин заявил, что к 2030 году Россия должна кратно нарастить выпуск технологий на основе данного сырья.