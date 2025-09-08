Каждый пятый житель Кубани тратит на подготовку ребенка к школе 10–20 тысяч

Аналитики hh.ru и CDEK.Shopping выяснили, сколько жители регионов тратят на подготовку детей к школе. В опросе приняли участие более 2 тыс. работников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Каждый пятый житель Кубани (18%) выделяет на сборы к учебному году от 10 тыс. до 20 тыс. руб. До 10 тыс. удается уложиться 9% респондентов, тогда как 7% тратят свыше 30 тыс., еще 2% — от 21 тыс. до 30 тыс. руб. Наибольшая доля родителей с расходами более 30 тыс. оказалась в Красноярском крае, тогда как в Москве их в четыре раза меньше. Минимальные затраты чаще всего фиксируются в Свердловской области (11%).

По данным исследования, крупнее других тратят руководители среднего звена — 23% из них выделяют на подготовку к школе более 30 тыс. руб. Самозанятые и фрилансеры чаще всего ограничиваются 10–20 тыс. руб. Линейные руководители чаще других попадают в категорию с расходами от 21 тыс. до 30 тыс. руб.

Основная статья затрат для большинства семей (82%) — одежда и обувь. Канцтовары и учебники оказались на первом месте по расходам у 21% опрошенных, у 19% — электроника, у 14% — спортивный инвентарь, у 12% — кружки и секции. Чаще других дополнительные траты на школьные покупки несут представители рабочих профессий и производственных специальностей: об этом сообщили 22% респондентов.

Что касается формата шопинга, 60% родителей комбинируют онлайн- и офлайн-покупки. Только на маркетплейсах закупаются 17% опрошенных, исключительно в магазинах — 23%. Наиболее активно используют онлайн-сервисы самозанятые (27%) и руководители среднего звена (21%).

Вячеслав Рыжков