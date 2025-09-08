Фонд Точно ДОБРО запустил в Краснодаре проект «Путь сильных»

Благотворительный фонд Точно ДОБРО (основатель — Николай Амосов) дал старт проекту «Путь сильных», направленному на поддержку детей участников СВО и подростков из многодетных семей.

Торжественное открытие состоялось 29 августа на Бородинском бульваре в Краснодаре. Первую тренировку для участников проекта провела чемпионка мира по боксу Нуне Асатрян.

«Путь сильных» — это совместная инициатива благотворительного фонда Точно ДОБРО, школы единоборств «Империал», сети фитнес-клубов Balance, волонтеров регионального штаба «Мы вместе».

Проект стал победителем первого конкурса «Гранты Губернатора Кубани» 2025 года и будет реализован в соответствии с поручением Президента Российской Федерации о поддержке семей военнослужащих. Его цель — создать комплексную программу наставничества и организовать спортивный, творческий и образовательный досуг для детей участников СВО и подростков из многодетных семей.

Изначально «Путь сильных» был рассчитан на 60 участников, однако благодаря высокой социальной значимости проекта и большому количеству поступивших заявок руководство фонда приняло решение о дополнительном финансировании и расширении программы.

Участниками проекта стали более 80 детей в возрасте от 10 до 16 лет из Карасунского и Прикубанского округов Краснодара. В течение учебного года они будут заниматься самбо, боксом и плаванием на базе школы единоборств «Империал» и фитнес-клубов Balance.

Программа предусматривает бесплатные тренировки, оснащение спортсменов экипировкой, образовательные мероприятия, организацию досуга и регулярную психологическую поддержку.

Подростки получат наставников из числа титулованных спортсменов и профессиональных тренеров. Лучшие участники проекта отправятся весной 2026 года на сборы в спортивно-развивающий лагерь.

На торжественном открытии проекта участников приветствовали координаторы, тренеры и наставники. Первую тренировку для детей провела чемпионка мира по боксу Нуне Асатрян.

Завершилось мероприятие командообразующим тренингом с психологом в школе единоборств «Империал», где дети смогли познакомиться друг с другом в игровой форме.

«Для нас "Путь сильных" — это мост между детской мечтой и реальными возможностями. Мы создали условия, благодаря которым через спорт дети получат не просто навыки, а инструменты жизни: психологическую устойчивость, умение работать в команде и главное — веру в собственные силы. Особенно важно, что фонд смог расширить программу и принять более 80 ребят, несмотря на изначальные планы, ведь потребность в такой поддержке огромна»,— прокомментировала директор фонда Точно ДОБРО Марина Нудьга.

Итоги проекта «Путь сильных» подведут в мае 2026 года на фестивале, в рамках которого участники продемонстрируют свои спортивные достижения и получат сертификаты. Желающие продолжить тренировки смогут посещать их на безвозмездной основе и далее.

Напомним, в прошлом году фонд Точно ДОБРО успешно реализовал социальный проект «Добрый бокс» для 40 детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей и семей участников СВО. В течение пяти месяцев дети бесплатно тренировались в школе единоборств «Империал». По итогам проекта лучших участников зачислили в Спортивную школу олимпийского резерва №9 имени А.А. Лаврова.

https://dobro.tochno.life/