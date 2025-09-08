В Ростове сократилась доля нераспроданных квартир в новостройках

В новостройках Ростова-на-Дону доля нераспроданных квартир в августе в сравнении с прошлым месяцем сократилась с 70,4% до 69,7%. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на исследование собственной аналитической системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В июле непроданными оставалось 2,2 млн кв. м. строящихся многоквартирных домов. К августу этот показатель снизился до 2,1 млн кв. м. При этом объем строительства в Ростове в последний месяц лета составил 3,1 млн кв. м.

В августе продажи квартир в новостройках оказались лишь незначительно выше, чем в июле. За последний месяц лета застройщики продали немногим более 1 тыс. квартир, что составляет 49,6 тыс. кв. м., тогда как в предыдущем месяце было реализовано 1,1 тыс. квартир, или 52,2 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что за год в Ростове-на-Дону количество непроданных квартир увеличилось в 1,3 раза при том, что объем продаж значительно вырос. Число жилых комплексов с нераспроданным жильем снизилось до 60, при этом в продаже стало на семь домов меньше.

Наталья Белоштейн