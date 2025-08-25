В Ростове количество непроданных квартир увеличилось в 1,3 раза за год

Количество непроданных квартир в Ростове-на-Дону за год увеличилось в 1,3 раза при том, что объем продаж значительно вырос. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в Ростове число жилых комплексов с нераспроданным жильем снизилось до 60, при этом в продаже стало на семь домов меньше. Это соответствует уровню прошлого года, когда непроданными были 170 объектов. В то же время в донской столице продолжают работать 38 застройщиков. Они предлагают 68,5 тыс. квартир общей площадью почти 3,2 млн кв. м. Годовой рост общего объема предложений — 8%.

По данным на июль, в Ростове в продаже находятся 50 тыс. квартир общей площадью 2,3 млн кв. м., что на 32% больше, чем в 2024 году, и на 3% меньше, чем в июне 2025 года. Большая часть этого жилья находится на ранних и средних стадиях строительства.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что с начала года стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону выросла на 4,4% и достигла 151,7 тыс. руб. в июле 2025 года. По динамике роста цен Ростов занял 11-е место среди 16 российских городов-миллионников. Максимальный рост среди крупных городов зафиксирован в Казани — там один кв. м на первичном рынке подорожал на 15,3% до 263,5 тыс. руб.

Наталья Белоштейн