Кубань стала одним из лидеров по числу ДТП с мотоциклами

Краснодарский край вышел в лидеры по числу дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов, разделив первое место с Москвой. По данным страхового дома ВСК, на регион пришлось 21% всех аварий с мотоциклистами, зарегистрированных в России, в текущем сезоне, пишет РИА «Новости». Годом ранее доля Кубани составляла 19%.

Наиболее часто в авариях фигурировали мотоциклы Yamaha — их владельцы стали участниками 28% происшествий. Далее следуют CFMOTO (17%), Honda и Kawasaki (по 11%), а также BMW, Motoland и Triumph (по 7%).

Страховщики отмечают, что в целом подобные инциденты остаются редкостью: в 2025 году ДТП с мотоциклами составили 0,04% от всех случаев по каско. При этом почти две трети аварий произошли в начале мотосезона — в апреле и мае.

Вячеслав Рыжков