Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что политика европейских стран мешает мирному урегулированию на Украине. Он привел в пример высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая призвала превратить эту страну в «стального ежа».

«Если говорить клише времен холодной войны, это оголтелый европейский милитаризм», — сказал господин Песков на ВЭФ (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что подобная позиция «не способствует, а наоборот затрудняет» поиск решений по урегулированию.

При этом он полагает, что все больше стран понимают позицию России в конфликте с Украиной. Он подчеркнул, что «усилия президента по тому, чтобы рассказывать, объяснять ... дают плоды».