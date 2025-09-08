«Хамас» согласно передать власть в секторе Газа независимым палестинцам

Палестинское движение «Хамас» заявило, что готово сразу передать полномочия независимым палестинцам после получения гарантий о прекращении огня. Заявление движения опубликовано в его Telegram-канале.

«”Хамас” …подтверждает свою готовность немедленно сесть за стол переговоров для обсуждения освобождения всех заложников в обмен на чёткое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и формирование комитета по управлению сектором Газа независимыми палестинцами»,— сказано в заявлении (цитата по «РИА Новости»).

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал «Хамас» принять условия урегулирования конфликта в секторе Газа, назвав это «последним предупреждением».