Трамп потребовал «Хамас» принять условия урегулирования конфликта в Газе

Президент США Дональд Трамп потребовал от палестинского движения «Хамас» принять его условия урегулирования конфликта в секторе Газа, назвав это «последним предупреждением». Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы война прекратилась. Израильтяне приняли мои условия. Пора, чтобы “Хамас” тоже принял их»,— написал он.

Неназванный представитель «Хамаса» сообщил телеканалу Al Arabiya, что движение не ведет переговоры с Вашингтоном, но готово рассмотреть любые предложения, которые приведут к постоянному прекращению огня, выводу израильских войск и обеспечению гуманитарной помощи.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с «Хамасом», и что палестинское движение выдвинуло несколько приемлемых условий для соглашения.