Захарова назвала Каллас «безграмотной» из-за слов о технологиях России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала высказывание главы дипслужбы ЕС Кайи Каллас о якобы слабости России в сфере технологий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госпожа Захарова обратила внимание на заявление госпожи Каллас, в котором та отметила, что «китайцы обладают выдающимися навыками в области технологий», но «в социальных науках уступают русским». Последние, по ее мнению, «не так сильны в технологиях, но преуспевают в социальных науках» (цитата по ТАСС).

Если Россия «не так сильна в технологиях», кто же построил Крымский мост? — написала Мария Захарова в Telegram. — Кто запускает ракеты с космодрома "Восточный"? Кто создал "Орешник"?» Она добавила, что считает Каю Каллас «критически безграмотной».

Глава европейской дипломатии на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС в середине недели также выразила сомнения в победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне.