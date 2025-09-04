Каллас усомнилась в победе РФ и КНР во Второй мировой войне

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнения в совместной победе СССР и Китая над нацизмом во Второй мировой войне. Свое мнение она высказала на конференции Института исследований по вопросам безопасности ЕС, прокомментировав слова президента России Владимира Путина.

Кая Каллас сказала, что услышала в диалоге между Россией и Китаем заявление: «Россия и Китай сражались во Второй мировой войне, мы выиграли Вторую мировую войну, мы победили нацизм», и отметила: «Окей, это что-то новенькое». Она добавила, что такие слова вызывают вопросы, особенно если знать историю, и предположила, что сегодня немногие читают и помнят реальные исторические события, передает «РИА Новости».

Владимир Путин в интервью агентству Синьхуа сказал, что народы СССР и Китая приняли на себя главный удар и понесли самые тяжелые потери в войне — СССР потерял около 27 млн человек, Китай — около 37 млн. Президент подчеркнул, что Москва и Пекин совместно осуждают попытки пересмотра итогов войны и героизацию нацистов.