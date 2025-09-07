В Новороссийске продолжают тушить пожар на мусорном полигоне

В Новороссийске пожарные продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне, сообщает региональный оперштаб в своем Telegram-канале. В тушении задействованы более 30 человек и 28 единиц спецтехники.

Фото: Юрий Березнюк

Для борьбы с огнем используют автоцистерны, водовозки, самосвалы, экскаватор и бульдозеры. Самосвалы выполнили 177 рейсов и отсыпали свыше 2,1 тыс. кубометров грунта.

Утром огнеборцы добились локализации возгорания до 800 кв. м. На место направили пять автоцистерн, девять водовозок, десять самосвалов, штабную машину, два бульдозера и экскаватор. За время операции провели 122 рейса и засыпали 1,4 тыс. кубических метра земли.

«Все подразделения пожарной службы сосредоточены на полной ликвидации горения. Оперативные службы и руководство ведут круглосуточное дежурство на месте происшествия»,— уточнил глава города-курорта Андрей Кравченко.

Работу спасателей осложняли сильный ветер и задымление. По словам специалистов, основная задача заключалась в ликвидации интенсивного горения с помощью пролива водой.

Мария Удовик