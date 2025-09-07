Полиция проводит проверку после смерти чихуахуа в Новороссийске

Полиция Новороссийска проводит проверку после смерти чихуахуа, которую местный житель избил костылем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 3 сентября в районе Южного рынка. Местная жительница с ребенком и собачкой весом менее 2 кг вышла из магазина. Когда ребенок запутался в поводке, хозяйка временно сняла его с питомца. В это время мимо проходил мужчина с девочкой 10-12 лет, которая начала бегать вокруг чихуахуа, сообщила хозяйка питомца в соцсетях. Собака гавкнула на ребенка, после чего мужчина нанес ей несколько ударов костылем, уточняет местная жительница.

По словам хозяйки, от ударов у питомца сломался позвоночник. Испуганное животное убежало и попало под колеса автомобиля. Позже женщина обнаружила на дороге останки собаки.

Хозяйка успела снять нападавшего на телефон и обратилась в полицию. 5 сентября материал зарегистрировали в полиции Южного района Управления МВД России по Новороссийску. Сейчас специалисты устанавливают участников происшествия. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Мария Удовик