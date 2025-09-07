ФСИН уточнила приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

В ГУФСИН по Свердловской области уточнили ориентировку на двух мужчин, которые сбежали из СИЗО в Екатеринбурге. По данным службы, на беглецах может быть такая одежда: короткий черный пуховик Adidas, светлая шерстяная кофта, резиновые сапоги, спортивные кроссовки.

Ранее в ГУФСИН сообщили, что беглецы могут быть одеты в одежду темных цветов и прикрывать лица кепками.

В начале сентября в федеральный розыск были объявлены 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов). Беглецы были осуждены по статье о покушении на совершение террористического акта. По данным следствия, они планировали поджечь военкомат. ГУФСИН по Свердловской области объявило о денежном вознаграждении за информацию о сбежавших.