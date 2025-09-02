Денежное вознаграждение объявлено за информацию о сбежавших из СИЗО на Урале

ГУФСИН России по Свердловской области разместило фото двух жителей региона — уроженцев Кировграда и Нижних Серег. За любую информацию о них ведомство пообещало денежное вознаграждение. Речь идет о преступниках, сбежавших из СИЗО №1 в Екатеринбурге.

«Просим сообщить любую информацию о местонахождении данных граждан по следующим телефонам (анонимность гарантируется): +79221842766, +73433595611»,— уточняется в посте ГУФСИН в социальной сети ВКонтакте. В сообщении также описаны особые приметы беглецов — они могут носить одежду темных цветов и прикрывать лицо кепкой.

Арестанты — Иван Корюков и Александр Черепанов — объявлены в федеральный розыск. Они сбежали из СИЗО накануне. Ранее их обвинили в приготовлении к теракту.