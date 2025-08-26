Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генпрокурор Игорь Краснов сдал судейский экзамен на «пять»

Генеральный прокурор Игорь Краснов 25 августа сдал квалификационный экзамен на должность судьи, об этом «Ъ» сообщили несколько источников. Напомним, в этот день стало известно, что Игорь Краснов единственный претендент на должность председателя Верховного суда России, освободившуюся в связи со смертью Ирины Подносовой.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Формально генпрокурор был освобожден от экзамена, так как на прошлой неделе стал обладателем звания «Заслуженный юрист РФ» (по закону о статусе судей действующие служители Фемиды, обладатели ученой степени или звания «Заслуженный юрист» экзамен не сдают). Однако, по данным источников «Ъ», в понедельник утром господин Краснов все-таки пришел на экзамен и сдал его с оценкой «отлично».

В приемной комиссии «Ъ» сказали, что комментариев СМИ не дают. Однако с сайта исчезло объявление об отмене заседания комиссии, специально назначенного на 21 августа, в связи с вакансией на должность председателя ВС в связи с неявкой желающих. Зато в графике появилось заседание 25 августа. Источник «Ъ» убежден, что сдача даже не обязательного экзамена — это дополнительная легитимация будущего назначения Игоря Краснова на должность председателя ВС.

Анастасия Корня, Николай Сергеев

Новости компаний Все