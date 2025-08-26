Генпрокурор Игорь Краснов сдал судейский экзамен на «пять»

Генеральный прокурор Игорь Краснов 25 августа сдал квалификационный экзамен на должность судьи, об этом «Ъ» сообщили несколько источников. Напомним, в этот день стало известно, что Игорь Краснов единственный претендент на должность председателя Верховного суда России, освободившуюся в связи со смертью Ирины Подносовой.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Формально генпрокурор был освобожден от экзамена, так как на прошлой неделе стал обладателем звания «Заслуженный юрист РФ» (по закону о статусе судей действующие служители Фемиды, обладатели ученой степени или звания «Заслуженный юрист» экзамен не сдают). Однако, по данным источников «Ъ», в понедельник утром господин Краснов все-таки пришел на экзамен и сдал его с оценкой «отлично».

В приемной комиссии «Ъ» сказали, что комментариев СМИ не дают. Однако с сайта исчезло объявление об отмене заседания комиссии, специально назначенного на 21 августа, в связи с вакансией на должность председателя ВС в связи с неявкой желающих. Зато в графике появилось заседание 25 августа. Источник «Ъ» убежден, что сдача даже не обязательного экзамена — это дополнительная легитимация будущего назначения Игоря Краснова на должность председателя ВС.

Анастасия Корня, Николай Сергеев