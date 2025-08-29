Полпредом президента в Северо-Западном округе может стать Дмитрий Козак

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак стал одним из кандидатов на пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, владеющих информацией. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать изданию возможные кадровые перестановки.

Уточняется, что господин Козак — один из ближайших соратников главы государства, поэтому «решение по нему будет принимать лично президент».

Как сообщал «Ъ», пост полпреда должен стать вакантным после того, так как занимающий эту должность сейчас Александр Гуцан может возглавить Генпрокуратуру России. Ранее он 31 год проработал в органах прокуратуры, из них 11 лет — на посту заместителя генпрокурора. Генпрокурор России Игорь Краснов 25 августа стал единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генеральный в шаге от Верховного».

Влад Никифоров