Уральский полпред и губернаторы поздравили нефтяников и газовиков с праздником

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, который отмечается 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Артем Жога подчеркнул, что для Уральского федерального округа этот день особо важен, так как в Тюменской области, Югре и на Ямале добывается более половины российской нефти и 85% газа. «В Уральском федеральном округе производится 90% буровых установок и 60% труб для нефтедобычи. Объем инвестиций в отрасль в первом полугодии 2025 года превысил 900 млрд руб.»,— рассказал господин Жога. По его данным, на Урале в отрасли занято более 100 тыс. человек.

В своем поздравлении Артем Жога отметил задачи, стоящие перед нефтегазовой сферой, такие как модернизация производств, внедрение новых технологий и добыча трудноизвлекаемых запасов.

С поздравлениями выступили и губернаторы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, Свердловской области.

Накануне газовая столица Новый Уренгой праздновала 50-летие. С юбилеем губернатора Ямала Дмитрия Артюхова поздравил президент Владимир Путин. В честь праздника в городе открыли монумент «Газ Уренгоя – Родине» и арт-объект «Вашим санкциям труба, г-н Рейган!».