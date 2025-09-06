Арт-объект «Вашим санкциям труба, г-н Рейган!» открыли в ЯНАО

В Новом Уренгое (Ямало-Ненецкий автономный округ) накануне 50-летнего юбилея открыли арт-объект «Вашим санкциям труба, г-н Рейган!», сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

По словам господина Артюхова, старый снимок с этой надписью известен по всему миру и стал символом «несгибаемой воли советских строителей». Как напомнили в правительстве Ямала, в 1982 году президент США одобрил санкции, в числе которых был запрет на продажу в СССР оборудования для нефтяной и газовой промышленности.

«Строительство первого в мире трансконтинентального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород шло в условиях давления США. Попытки сорвать проект лишь ускорили его запуск и стимулировали появление отечественных технологий в сфере нефтегазового строительства. Гигантскую магистраль строили всем Союзом и возвели в рекордные сроки. Ямальский газ пошел по трубам в Европу»,— написал у себя в Telegram-канале господин Артюхов.

Так, ко Дню города в память о подвиге советских строителей в районе студгородка открыли арт-объект в виде трубы с исторической фразой.

Также в Новом Уренгое открыли монумент «Газ Уренгоя – Родине», который, по словам уральского полпреда Артема Жоги, станет новым символом города. Ранее сообщалось, что к юбилею газовой столицы построили здание арт-центра «Газ» с концертным залом, гостиницей и музеем газа. С юбилеем Нового Уренгоя главу Ямала Дмитрия Артюхова поздравил президент РФ Владимир Путин.