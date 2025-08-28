«Россети Тюмень» дали рекомендации к проекту генплана Тюмени

Администрация Тюмени и Институт территориального планирования «Град» провели с системообразующими организациями региона совещание о подготовке изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки областного центра. Во встрече принял участие директор Тюменских электрических сетей Сергей Хотненко: он рассказал о перспективах развития энергосистемы региона на ближайшие пять лет.

Руководитель филиала «Россети Тюмень» выделил два главных сдерживающих фактора для удовлетворения растущих потребностей региона: отсутствие на этой территории достаточной генерации, способной в перспективе обеспечить потребности Тюменской области, и пренебрежение механизмом комплексных заявок на технологическое присоединение при выделении земельных участков под ИЖС.

Из-за роста численности населения, активного строительства и развития сопутствующих сфер в регионе очевиден опережающий рост электропотребления: дефицит мощности в Тюменском энергорайоне по итогам 2024 года составил свыше 240 МВт, или 15 % от потребляемой мощности. По данным экспертов, до 2030 года коммунально-бытовой сектор Тюменской агломерации потребует еще порядка 480 МВт мощности, увеличив суммарный дефицит в Тюменском энергорайоне до значений выше 720 МВт.

Эксперты сходятся во мнении, что эффективным инструментом для решения задач по созданию комфортной жилой среды должно стать применение принципа КРТ, который предполагает комплексное создание инженерной инфраструктуры на выделяемых земельных участках и требует соответствующей инициативы от муниципалитетов и застройщиков.