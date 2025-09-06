На Ямале открыли монумент «Газ Уренгоя – Родине» в честь юбилея

В Новом Уренгое в честь 50-летнего юбилея открыли монумент «Газ Уренгоя – Родине», который станет новым символом города, сообщил уральский полпред Артем Жога. В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства России Александр Новак и губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«Объект посвящен первопроходцам Уренгойского газоконденсатного месторождения. Они работали в тяжелых северных условиях, делая все возможное для страны. Важно помнить, что именно их руками создана прочная основа энергетической безопасности России»,— сообщил господин Жога.

С юбилеем город поздравил президент Владимир Путин.

Как сообщалось ранее, к юбилею газовой столицы построили здание арт-центра «Газ», в нем разместили концертный зал, гостиницу и музей газа.