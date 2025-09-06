Владимир Путин поздравил Новый Уренгой с 50-летием

Президент Владимир Путин поздравил губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова с 50-летием Нового Уренгоя. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В 1975 году на карте нашей страны появился новый замечательный город. Самоотверженным трудом геологов, строителей, изыскателей, инженеров, буровиков, рабочих здесь, в Приполярье, за короткий срок были решены сложнейшие задачи – начата добыча газа на одном из крупнейших в мире газовых месторождений»,— говорится в поздравлении президента.

По словам Владимира Путина, Новый Уренгой — это город с твердым характером, его жители хранят и приумножают «созидательные традиции героев-первопроходцев», а также вносят свой вклад в его развитие.

В честь юбилея газовой столицы открыли монумент «Газ Уренгоя – Родине» и арт-объект «Вашим санкциям труба, г-н Рейган!».

