Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали на площади 800 кв. м
Пожарные сократили площадь возгорания на мусорном полигоне до 800 «квадратов» после ночной борьбы с огнем. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
На место происшествия направили 28 единиц спецтехники, включая пять автоцистерн, девять водовозок и десять самосвалов. Также задействовали штабную машину, два бульдозера и экскаватор.
За время операции выполнили 122 рейса и отсыпали 1464 кубических метра грунта.
Все подразделения пожарной службы сосредоточены на полной ликвидации горения. Оперативные службы и руководство ведут круглосуточное дежурство на месте происшествия, уточнил господин Кравченко.
Ранее сообщалось, что работу усложняли сильный ветер и задымление. На месте пожара работали 33 человека с использованием спецтехники. По словам специалистов, основная задача заключалась в ликвидации интенсивного горения с помощью пролива водой.