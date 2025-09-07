Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали на площади 800 кв. м

Пожарные сократили площадь возгорания на мусорном полигоне до 800 «квадратов» после ночной борьбы с огнем. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На место происшествия направили 28 единиц спецтехники, включая пять автоцистерн, девять водовозок и десять самосвалов. Также задействовали штабную машину, два бульдозера и экскаватор.

За время операции выполнили 122 рейса и отсыпали 1464 кубических метра грунта.

Все подразделения пожарной службы сосредоточены на полной ликвидации горения. Оперативные службы и руководство ведут круглосуточное дежурство на месте происшествия, уточнил господин Кравченко.

Ранее сообщалось, что работу усложняли сильный ветер и задымление. На месте пожара работали 33 человека с использованием спецтехники. По словам специалистов, основная задача заключалась в ликвидации интенсивного горения с помощью пролива водой.

Мария Удовик