К ликвидации пожара на полигоне в Новороссийске привлекли военных из гарнизона

В Новороссийске продолжается борьба с пожаром на мусорном полигоне. К тушению привлечены военные из местного гарнизона, а также соседние муниципалитеты: из Анапы и Геленджика направлены автоцистерны. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Фото: https: / t.me / kravchenko_glava_nvrsk

Как отметил глава города, работу усложняют сильный ветер и задымление. На месте пожара работают 33 человека с использованием спецтехники: шесть автоцистерн, девять водовозок, 10 самосвалов, два бульдозера и один экскаватор. Пожар локализован на площади 900 кв. м, и распространение огня остановлено. Основная задача сейчас — ликвидировать интенсивное горение с помощью пролива водой.

Андрей Кравченко отметил, что ситуация сложная, но под контролем. Оперативные службы работают в усиленном режиме, а Новороссийское лесничество продолжает дежурство, чтобы предотвратить распространение огня на лесной массив. Специалисты также готовят площадку для временного накопления отходов, выравнивая грунт и укладывая геомембрану.

Андрей Николаев