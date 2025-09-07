В Северском районе Кубани обломки БПЛА упали на территорию Ильского НПЗ

В Северском районе Краснодарского края на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода зафиксировали падение обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате инцидента возгорание возникло на одной из технологических установок предприятия. Площадь пожара составила несколько кв. м, и он был оперативно ликвидирован силами пожарно-спасательных подразделений. Пострадавших нет. Персонал завода был эвакуирован в укрытия, на месте продолжают работать экстренные и специальные службы.

В ночь на 7 сентября на юге России произошла массированная атака беспилотников. Наибольшее количество дронов — 21 — было уничтожено над территорией Краснодарского края. Всего с полуночи до 06:30 мск было уничтожено и перехвачено 69 беспилотников самолетного типа.

Мария Удовик