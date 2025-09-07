Ночью над Кубанью сбили 21 БПЛА

В ночь на 7 сентября дежурные средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников. Наибольшее количество аппаратов — 21 — было уничтожено над территорией Краснодарского края. Помимо этого, силы ПВО ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата над акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Атаки также были зафиксированы в других регионах. Воронежская область сообщила о перехвате 13 дронов, Белгородская — 10, Астраханская — семи, Волгоградская — шести. Над Ростовской областью было сбито три аппарата, над Брянской — два. По одному беспилотнику уничтожено в Курской и Рязанской областях, а также в Республике Крым.

Всего с полуночи до 06:30 по московскому времени удалось уничтожить и перехватить 69 беспилотников самолетного типа.

Мария Удовик