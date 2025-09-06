В Симферопольском районе Крыма авиация тушит крупный пожар

В Симферопольском районе Крыма поблизости от села Камышинка на открытой территории загорелась сухая растительность. Для недопущения распространения пламени привлечена аэромобильная группировка специалистов МЧС, а также сотрудники администрации района и лесоохотничьего хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Площадь возгорания составляет 150 гектаров. К ликвидации привлечены 133 сотрудника и 30 единиц спецтехники, включая вертолет Ми-8 МЧС России. Авиация МЧС сбросила 15 тонн воды. Работы осложняется жаркой и ветреной погодой. Для недопущения распространения пламени на населенный пункт специалисты проводят опашку, создают минерализованные полосы. По данным на 16:00, огонь удалось локализовать.

Ранее спасатели ликвидировали пожар в Керчи, где в районе улицы Железняка загорелась сухая трава на открытой местности. Сотрудники 3-го пожарно-спасательного отряда оперативно локализовали огонь на площади 800 кв. метров. На месте пожара работали 15 человек и три единицы техники. Как сообщает МЧС России по региону, пожар полностью ликвидирован.

Андрей Николаев