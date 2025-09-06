Жителю Новороссийска грозит до 20 лет колонии за сбыт марихуаны

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков. Наркосбытчику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, а также ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает Управление МВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в апреле 2025 года мужчина приобрел более 112 граммов каннабиса (марихуаны), который хранил в подсобном помещении и за зеркалом по месту жительства. Он планировал расфасовать наркотик на разовые дозы для дальнейшего распространения в городе.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность злоумышленника. Во время обыска изъяли мобильный телефон, с помощью которого он общался с потенциальными покупателями.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции по статьям обвинения предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Андрей Николаев