Пропавшего в горах жителя Сочи нашли живым
Пропавший альпинист обнаружен в селе Аибга, расположенном на границе России с Абхазией. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России со ссылкой на сотрудников пограничной службы.
Фото: ЮРСПО МЧС России
Все поисковые группы ведомства возвращаются на базу. По данным спасателей, 58-летний житель Сочи Сергей Мельников, который работает в фотослужбе горнолыжного курорта «Роза Хутор», пропал 31 августа. В свой выходной день мужчина отправился в горный поход, предположительно вместе со знакомыми. После того как он отстал от группы, туристы не смогли найти его самостоятельно.
Поиски пропавшего альпиниста в горах Сочи продолжались шесть дней. Работы вели спасатели Южного РПСО МЧС России вместе с сотрудниками АСС «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического центра МЧС. В поисках участвовал 21 спасатель, также были задействованы четыре единицы спецтехники.