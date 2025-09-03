В горах Сочи третий день ищут пропавшего туриста

В районе хребта Аибга продолжается поиск 58-летнего жителя Сочи, пропавшего во время спуска с горного маршрута. Работы ведут спасатели Южного РПСО МЧС России совместно с сотрудниками АСС «Кубань-СПАС» и Южного конно-кинологического центра МЧС, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЮРСПО МЧС России Фото: ЮРСПО МЧС России

По данным спасателей, мужчина отстал от группы 31 августа. Туристы пытались найти его самостоятельно, но безрезультатно. При этом поход в МЧС зарегистрирован не был.

С 1 по 2 сентября спасатели обследовали горно-лесной массив между реками Первый и Второй Галион, а также склоны Красной Скалы и Подковы на высоте более 1,7 тыс. м. Однако пока следов пропавшего обнаружить не удалось.

В поисках участвуют 21 спасатель и четыре единицы техники.

Анна Гречко