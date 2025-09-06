На Кубани для долгосрочных сбережений заключили более 222 тысячи договоров

В Краснодарском крае по программе долгосрочных сбережений заключили 222,2 тыс. договоров на сумму более 8,2 млрд рублей. По количеству договоров и объему фактических взносов, регион занимает первое место в ЮФО, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Программа долгосрочных сбережений в России работает более полутора лет и уже привлекла внимание многих участников. Она предлагает налоговые льготы и государственное софинансирование, что помогает гражданам накапливать средства для важных жизненных этапов, таких как выход на пенсию, образование детей или покупка жилья.

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что участие в программе не только помогает формировать финансовую подушку, но и способствует развитию экономики. Негосударственные пенсионные фонды, работающие по этой программе, инвестируют средства в различные финансовые активы. Ключевым требованием является безубыточность инвестиций.

Минимальный срок участия в программе — 15 лет, но средства можно использовать раньше для дополнительных ежемесячных выплат. Доступ к средствам также возможен в экстренных ситуациях, таких как лечение или потеря кормильца.

Андрей Николаев