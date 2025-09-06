Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За сутки в Сочи утонули два человека

За последние сутки на водных объектах Сочи погибли два человека. Еще один человек утонул в Усть-Лабинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили, что пренебрежение правилами поведения в воде может привести к трагическим последствиям. В МЧС рекомендовали жителям и гостям региона воздержаться от купания в необорудованных местах, не злоупотреблять алкогольными напитками и не оставлять без внимания детей.

По каждому случаю в настоящее время проводятся следственны действия и выясняются обстоятельства происшествий.

Андрей Николаев

Новости компаний Все