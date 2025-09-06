Израиль пообещал ответить на попытки хуситов применить химоружие
Офис Нетаньяху: Израиль ответит на попытки хуситов нанести ущерб химоружием
Израиль будет отвечать на любые попытки хуситов нанести ущерб безопасности граждан страны с помощью химического оружия. Об этом ТАСС заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.
Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман
Фото: Архив Дмитрия Гендельмана
Этим заявлением господин Гендельман прокомментировал сообщения о том, что хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» начали производить химическое оружие, говорится в публикации.
На этой неделе правительство Йемена заявило, что движение «Ансар Аллах» наладило производство химического оружия. Сообщалось, что мятежники пытаются оборудовать токсичными веществами дроны и ракеты, которые они запускают в сторону Израиля. В правительстве страны считают, что из-за действий «Ансар Аллаха» Ближний Восток и весь мир стоят перед лицом катастрофического сценария.
