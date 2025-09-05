Хуситы химичат с оружием

Йеменскому движению «Ансар Аллах» (хуситы) удалось наладить производство химического оружия. С таким обвинением в адрес мятежников впервые выступило международно признанное правительство Йемена. Оно утверждает, что в расширении оружейных возможностей военизированной группировки сыграл роль Иран, который имеет тесные отношения с «Ансар Аллах», в том числе в военно-технической сфере. В центральном правительстве полагают, что подобный скачок производственных возможностей превращает хуситов в более серьезную и масштабную угрозу, которая выходит далеко за рамки запусков баллистических ракет и боевых беспилотников.

С заявлением по поводу растущих арсеналов «Ансар Аллах» министр информации, культуры и туризма центрального правительства Йемена Муаммар аль-Эриани выступил вечером 4 сентября. «Хуситское террористическое ополчение создало завод по производству химического оружия под непосредственным контролем и управлением иранских экспертов»,— сообщил министр эмиратскому изданию The National, сославшись на свежие разведывательные данные от нескольких источников. По его словам, Иран «недавно контрабандой ввез партии токсичных газов и материалов, используемых для их производства» в районы, контролируемые «Ансар Аллах».

Как обратил внимание господин аль-Эриани, хуситы уже пытаются оснастить токсичными материалами баллистические ракеты и дроны, которые они регулярно запускают в сторону Израиля. «Это представляет собой крайне опасную эскалацию и грубое нарушение международного права. Появление в арсенале хуситов оружия, запрещенного международным правом, выходит за рамки традиционной угрозы, исходящей от баллистических ракет и беспилотников»,— предупредил он и добавил, что новые возможности «Ансар Аллах» ставят Ближний Восток и остальной мир лицом «перед катастрофическими сценариями».

Господин аль-Эриани обвинил Иран — как основного внешнего спонсора хуситов — в намерении «превратить территорию Йемена в секретные лаборатории по производству и испытаниям токсичных, химических и биологических агентов».

Тревогу по поводу того, что Иран стремится наладить в Йемене производство военной продукции, центральное правительство Йемена, базирующееся в городе Адене, начало бить спустя три дня после завершения 12-дневной войны между Израилем и Исламской Республикой. Тогда господин аль-Эриани заявил, что Тегеран пытается переместить в районы, находящиеся под контролем хуситов, свое производство баллистических ракет и дронов. Министр обвинил тогда Исламскую Республику в стремлении оборудовать в Йемене «мастерскую по развитию запрещенных (военных.— “Ъ”) программ», а также превратить его в плацдарм Корпуса стражей исламской революции — влиятельнейшей в Иране военно-политической организации.

До настоящего времени было принято считать, что Иран снабжает хуситов преимущественно за счет морской контрабанды. Источники The National в центральном правительстве Йемена указывают на то, что одна из партий с химическими материалами была ввезена на территорию «Ансар Аллах» ранее в этом году. Другая же была перехвачена вооруженными формированиями, связанными с властями в Адене, в августе. Тогда правительственным силам удалось конфисковать 750 тонн оружия, которое шло в Йемен из Джибути. Груз с токсичными компонентами двигался под коммерческим прикрытием и был, согласно декларации, замаскирован под «генераторы, электрические трансформаторы, воздушные насосы и гидравлические колонки».

В центральном правительстве Йемена отмечают, что «Ансар Аллах» стремится улучшить свои наступательные возможности не только за счет морских перевозок. Так, контрабандные операции между Ираном и хуситами нередко выполняются за счет сложных воздушных и сухопутных маршрутов, пролегающих через Оман, Иорданию, Ливан, Сирию.

В снабжении хуситов отдельно подозревают и Китай. Так, источники катарского издания «Аль-Араби аль-Джадид» в западном разведсообществе отмечали, что члены «Ансар Аллах» стали все чаще использовать современное оружие китайского производства. По их словам, в некоторых хуситских дронах теперь регулярно можно обнаружить начинку Made in China. В свою очередь, западные источники израильского канала i24 News подчеркивают, что хуситы и Пекин контактируют напрямую на высоком уровне.

«Хуситские официальные лица несколько раз посещали Китай летом и осенью 2024 года, вероятно, для встреч с высокопоставленными представителями режима»,— пояснил собеседник i24 News.

Не исключено, что данные центрального правительства Йемена станут прологом к новой фазе военного давления на «Ансар Аллах», в рамках которого Израиль уже научился совершать успешные точечные удары по высокопоставленным представителям хуситского политического руководства. В интервью The National господин аль-Эриани уже попросил международное сообщество вмешаться, чтобы не только прекратить химические опыты хуситов, но и помочь центральному правительству установить свой военный и политический контроль над территорией всей страны.

Нил Кербелов