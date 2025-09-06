Житель Тимашевска получил три года колонии за хранение наркотиков

Тимашевский районный суд вынес приговор 43-летнему местному жителю за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Мужчина признан виновным по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ, сообщает пресс-служба прокуратура Краснодарского края.

Суд установил, что 19 марта 2025 года в Тимашевске мужчина приобрел и хранил при себе без цели сбыта массой 1,35 гр. синтетических наркотических средств Подсудимый полностью признал свою вину.

С учетом позиции гособвинителя и характера преступления, суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы. Наказание будет отбываться в колонии общего режима.

Андрей Николаев