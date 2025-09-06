На Кубани чиновницу будут судить за получение взятки в 20 тысяч рублей

Прокуратура Крыловского района Краснодарского края утвердила обвинительное заключение по делу 51-летней муниципальной служащей. Женщина обвиняется в получении взятки (ч. 1 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

По версии следствия, фигурантка, занимая должность начальника отдела муниципального имущества администрации Крыловского района, потребовала от предпринимателя 20 тыс. руб. за продление аренды земельного участка. После этого она лично получила требуемые денежные средства, говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Крыловской районный суд.

Андрей Николаев