На Дону потушили шесть техногенных пожаров и семь загораний растительности

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали шесть техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, также за прошедшие 24 часа специалисты МЧС потушили семь загораний сухой растительности и участвовали в ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.

На места пожаров и ДТП выезжали 148 спасателей и 37 единиц техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 5 на 6 сентября в Семикаракорском районе Дона сотрудники МЧС России потушили пожар на автостоянке, охвативший площадь 30 кв. м. Горела фура.

Ефим Мартов

