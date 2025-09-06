На Дону потушили шесть техногенных пожаров и семь загораний растительности
За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали шесть техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным пресс-службы, также за прошедшие 24 часа специалисты МЧС потушили семь загораний сухой растительности и участвовали в ликвидации последствий пяти дорожно-транспортных происшествий.
На места пожаров и ДТП выезжали 148 спасателей и 37 единиц техники.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в ночь с 5 на 6 сентября в Семикаракорском районе Дона сотрудники МЧС России потушили пожар на автостоянке, охвативший площадь 30 кв. м. Горела фура.