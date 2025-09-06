В Ростовской области сотрудники МЧС России потушили горящую фуру

В Семикаракорском районе Дона сотрудники МЧС России потушили пожар на автостоянке, охвативший площадь 30 кв. м. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По оперативным данным, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 сентября в станице Задоно-Кагальницкой. «Загорелся моторный отсек большегруза на стоянке. Владелец (фуры) увидел открытое пламя и вызвал пожарных», — пояснили спасатели.

Для ликвидации пожара были задействованы пять сотрудников МЧС и две автоцистерны. Обстоятельства и причины ЧП установит дознаватель.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 21 районе региона была объявлена чрезвычайная пожароопасность высокого 5 класса.

Ефим Мартов