В Краснодаре в ночном ДТП погиб водитель иномарки

В субботу 6 сентября, в 03:45 утра на перекрестке улиц Минская и Харьковская в Краснодаре произошла авария с участием автомобилей «Тойота» и «Митсубиси». Как сообщает Госавтоинспекция Кубани, водитель «Тойоты» при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю, что привело к столкновению.

После удара водитель «Митсубиси» потерял управление, наехал на бордюр и дорожный знак, а затем машина перевернулась на трамвайные пути. В результате аварии водитель «Митсубиси» скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель «Тойоты» был доставлен в больницу с травмами.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, все обстоятельства аварии выясняются

Андрей Николаев