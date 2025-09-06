Правительство списало трем регионам часть долгов на 5,8 млрд рублей

Правительство утвердило списание части задолженности по бюджетным кредитам Карачаево-Черкессии, Чувашии и Оренбургской области. Сумма списания превышает 5,8 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Власти рассчитывают, что это решение поможет облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему субъектов. В августе господин Мишустин говорил, что уже 55 регионов воспользовались возможностью списать задолженность по бюджетным кредитам общим объемом более 160,1 млрд руб.

В прошлом месяце правительство списало часть задолженности по кредитам еще девяти регионам почти на 25,5 млрд руб. Кроме того, Башкирии списали долг на 4,3 млрд руб.

