Правительство списало часть задолженности по кредитам девяти регионам
Правительство списало часть долгов по бюджетным кредитам еще девяти регионам, реализовавшим инфраструктурные проекты, почти на 25,5 млрд руб. Решение затронуло Башкирию, Ингушетию, Удмуртию, Хакасию, а также Астраханскую, Костромскую, Пензенскую, Саратовскую и Томскую области.
Власти уточнили, что этими регионам направляли средства на нацпроекты, развитие населенных пунктов, замену лифтов в многоквартирных домах. Также деньги выделяли на совершенствование ЖКХ, обновление городского транспорта, переселение граждан из аварийного жилья.
«Такое решение позволит облегчить долговую нагрузку на бюджетную систему этих регионов и положительно скажется на улучшении качества жизни людей»,— прокомментировал премьер-министр Михаил Мишустин.
В феврале правительство определило параметры списания регионам 1,1 трлн руб. бюджетных кредитов, предоставленных им федеральным центром. Эта сумма может быть «прощена» им в 2025–2029 годах лишь при условии целевого использования высвобождающихся средств: половину субъектам РФ предписано направить на ЖКХ, половину — на целый ряд значимых для государства направлений, включая инвестпроекты.
