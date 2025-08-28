Башкирии списали долг на 4,3 млрд руб. по бюджетным кредитам

Правительство России списало Башкирии задолженность по бюджетным кредитам в размере 4,3 млрд руб. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Республика вошла в число девяти регионов, общая сумма списанных долгов которых достигла 25,5 млрд руб.

В список также вошли Удмуртия, Хакасия, Ингушетия, Астраханская, Костромская, Томская, Пензенская и Саратовская области. Наибольшие суммы списали Саратовской области (7,5 млрд руб.) и Хакасии (5,8 млрд руб.). В Удмуртии долг уменьшили почти на 5,8 млрд рублей. По состоянию на 1 августа 2025 года госдолг Башкирии составил 66,4 млрд руб.

Регионы ранее брали бюджетные кредиты на реализацию национальных проектов, развитие коммунальной сферы, переселение граждан из аварийного жилья, замену лифтов и обновление городского транспорта. Михаил Мишустин отметил, что речь идет о совершенствовании инфраструктуры и повышении качества жизни населения.