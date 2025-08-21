Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 50 регионов России списали задолженность по бюджетным кредитам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что уже 55 регионов воспользовались возможностью списать задолженность по бюджетным кредитам. Об этом премьер-министр сказал на форуме «Развитие малых городов и исторических поселений», передает ТАСС.

Михаил Мишустин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Общая сумма операций по списанию долгов составила порядка 160 млрд рублей. По словам премьера, возможность списать две три задолженности «рассчитана на субъекты, которые готовы вкладывать освободившиеся средства в инфраструктурное развитие».

Подробнее о списании региональных долгов — в материале «Ъ» «Бюджетные кредиты идут на списание»

