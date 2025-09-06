В Сочи в микрорайоне Мацеста открыли Дом ремесленников

В Сочи на Аллее Челтенхема в микрорайоне Мацеста открылся Дом ремесленников. Новый объект посетил глава города Андрей Прошунин в рамках рабочего объезда Хостинского района, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Павильон «Ремесла Кубани» предназначен для муниципальной ярмарки ремесленной продукции. Сейчас здесь представлены работы 12 местных мастеров декоративно-прикладного искусства.

Андрей Прошунин выразил уверенность, что объект станет важным культурным центром города. «Наши мастера народных художественных промыслов и декоративного творчества бережно хранят традиции. Мы продолжим развивать и создавать площадки, чтобы поддерживать местных производителей и локальную экономику города»,— сказал он. Глава города поручил оценить перспективы для создания подобных ярмарок в других районах курорта.

В Мацесте завершается благоустройство и озеленение территории. Планируется установка навигационных указателей. Дом ремесленников находится рядом с муниципальной сельскохозяйственной ярмаркой, что делает его доступным для посетителей.

Андрей Николаев