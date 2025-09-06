К черноморским курортам Кубани на трассе образовался автозатор около 15 км

На трассе М-4 «Дон» по направлению к черноморским курортам Краснодарского края утром 6 сентября образовались автомобильные пробки протяженностью почти 15 км.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», первый автозатор по пути на море образовался на трассе в Горячем Ключе, его протяженность составляет почти 10 км. Пробка начинается от заправки «Роснефть» и заканчивается у «Старого замка».

Вторая пробка образовалась в районе села Хребтовое, ее длина составила почти пять километров.

Ранее, в очереди на Крымский мост, перед пунктом ручного досмотра со стороны Керчи в субботу 6 сентября по данным на 9.00 скопились 352 единицы автомобильного транспорта.

Андрей Николаев