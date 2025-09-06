«На Кубани уже бывали прецеденты, когда судебные приставы штрафовали недобросовестных коллекторов»

С 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые меры в отношении коллекторов. Теперь каждое электронное сообщение, в том числе отправленное через СМС, e-mail или мессенджер, должно содержать имя кредитора или его представителя, а также контактный номер телефона. Адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов Филиала №78 г. Краснодара Анастасия Усенко пояснила «Ъ-Кубань» суть нововведений и рассказала, как поступить должникам при нарушении коллекторами законодательства.

Анастасия Усенко

Фото: предоставлено автором Анастасия Усенко

Фото: предоставлено автором

«Правоотношения коллекторов с должниками регулируются законом № 230-ФЗ от 3 июля 2016 года. Документ закрепляет права и обязанности специалистов по взысканию и заемщиков, допустивших просрочки по кредитам. В 2019 году законодателем уже вводился ряд изменений, касавшихся ограничений на время звонков: с 8:00 до 22:00 в будние дни, с 9:00 до 20:00 в выходные и праздники. Также был введен лимит количества звонков, текстовых и голосовых сообщений. Нововведения, вступившие в силу с 1 сентября этого года, вносят ряд важных изменений.

Например, с трех до полутора лет сокращаются сроки хранения текстовых, голосовых и иных сообщений, а также аудиозаписей всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками. Уточнятся положения о порядке уведомления кредитора об отказе должника от исполнения заключенного соглашения и прекращения взаимодействия. Устанавливаются особенности рассмотрения заявления должника, его представителя, третьего лица, давшего согласие на взаимодействие с кредитором, о нарушении правил совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности, при использовании телефонной связи. Вводится обязанность оператора связи по запросу уполномоченного органа представлять информацию о подтверждении или об опровержении факта, даты и времени поступления вызова или сообщения.

При совершении любых неправомерных действий со стороны коллекторов необходимо зафиксировать правонарушение с помощью аудиозаписи, фотографии текстовых сообщений (с датой их поступления), списка детализации разговоров (можно запросить у оператора мобильной связи) и сообщить о допущенных нарушениях в УФССП России по Краснодарскому краю, а также в прокуратуру. На Кубани уже бывали прецеденты, когда судебные приставы штрафовали недобросовестных коллекторов в общей сложности на 14 млн руб. К жалобе нужно приложить документы, содержащие сведения о кредитных обязательствах гражданина, данные коллекторской организации, информацию о коллекторах, которые занимаются неправомерными действиями».