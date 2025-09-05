Минюст исключил краснодарский центр «Типография» из реестра иноагентов

Министерство юстиции России исключило центр современного искусства «Типография» из реестра иностранных агентов, сообщили в пресс-службе ведомства. Решение связано с ликвидацией организации.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Центр «Типография» был основан в 2012 году в Краснодаре художниками из группировки ЗИП и меценатом Николаем Морозом. Организация позиционировала себя как независимая и некоммерческая структура, направленная на популяризацию современного искусства.

АНО Краснодарский центр современного искусства «Типография» был внесен в список иностранных агентов в мае 2022 года. Один из учредителей «Типографии» Евгений Руденко рассказывал «Ъ-Юг», что ему неизвестно о причинах включения АНО в реестр иностранных агентов, официального уведомления об этом ЦСИ не получал. Собеседник «Ъ-Юг» предполагает, что решение Минюста может быть связано с проведением в ЦСИ в 2021 году выставки работ немецких художников в рамках года Германии в России, партнером проекта был Институт Гете.

Лия Пацан